Блогер Рустам Солнцев признан иноагентом

Фото: legion-media.com/Persona Stars (Рустам Солнцев признан в РФ иноагентом)

Блогер Рустам Солнцев (настоящая фамилия – Калганов. – Прим. ред.) внесен в перечень иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.

"Калганов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", – уточняется в сообщении ведомства.

Солнцев пропагандировал ЛГБТ-отношения (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Он проживает за пределами России.

Также в перечень иноагентов включены правозащитник Елена Жемкова, общественники Олег Козловский и Руслан Кутаев, активист Андрей Пивоваров, а также юристы Наталья Секретарева, Виолетта Фицнер и Денис Шедов.

По данным Минюста, Жемкова принимала участие в создании материалов иноагента, а также руководила проектом, чьей целью является поддержка такого лица за рубежом.

Козловский создавал и распространял сообщения иноагентов и публиковал материалы международных неправительственных организаций (НПО), чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Кутаев, в свою очередь, публиковал фейки о решениях, принимаемыми российскими властями. Он размещал сведения, направленные на создание негативного образа Вооруженных сил России и выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине.

Пивоваров, кроме прочего, был против спецоперации.

Секретарева признана иностранным агентом из-за того, что является участником и членом руководящего органа организации, включенной в реестр иноагентов, а также за то, что публиковала фейки о решениях российских властей.

Фицнер, в свою очередь, распространяла ложные данные о политике России, поддерживала антироссийскую деятельность международных организаций.

Шедов не только распространял фейки, но и был респондентом на информационной площадке, которую предоставило иностранное СМИ. Он участвует в деятельности организаций, включенных в реестр иноагентов, а также взаимодействует с иностранной организацией.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий иноагентам учреждать юридические лица и СМИ с контентом для несовершеннолетних.

По словам авторов инициативы, на лиц, находящихся под иностранным влиянием, уже накладываются определенные ограничения, включая запрет на создание информационной продукции для детей. При этом признанные иноагентами все еще могут стать учредителями юрлиц и СМИ, которые могут быть использованы для распространения или создания контента или книжных изданий.

