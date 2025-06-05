МВД РФ объявило в розыск экс-председателя Нижегородской гордумы Барыкина

Фото: gordumannov.ru

Дмитрий Барыкин, занимавший должность председателя городской думы Нижнего Новгорода в 2018-2020 годах, объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. Это следует из базы МВД РФ.

При этом, согласно информации, размещенной на сайте завода "Красный якорь", Барыкин является генеральным директором этого предприятия.

Между тем РЖД опровергли сообщения о задержании начальника Казанского вокзала Москвы. При этом в компании уточнили, что упоминаемый журналистами Игорь Черников больше не занимает эту должность, поскольку был уволен еще в прошлом году.

Информация о задержании мужчины появилась 4 июня. Столичный суд отправил его под домашний арест по обвинению в посредничестве во взяточничестве.