РИА Новости: против иноагента Фельгенгауэр заведено новое уголовное дело

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko (Татьяна Фельгенгауэр (настоящая фамилия – Шадрина) признана иноагентом в РФ)

Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр (настоящая фамилия – Шадрина) (признана в России иноагентом) возбуждено новое уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

В агентстве уточнили, что новое уголовное дело связано с публичными призывами к терроризму. Ранее на журналистку уже заводили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Фельгенгауэр объявлена в международный розыск.

Следствие потребовало от Никулинского суда Москвы заочно арестовать Фельгенгауэр в декабре 2024 года по делу о нарушении деятельности иноагентов. По этой статье ей грозит до 2 лет лишения свободы, если она признает свою вину.

Между тем Верховный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы бывшего главного редактора "Новой газеты" (признана нежелательной организацией в РФ) Дмитрия Муратова (признан в России иноагентом), в которой он оспаривал свой статус иностранного агента.

Бывший главред получил статус иноагента за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками и предоставлении ему различной помощи с их стороны.