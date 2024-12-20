Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку Фельгенгауэр

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko (Татьяна Фельгенгауэр (настоящая фамилия – Шадрина) признана иноагентом в РФ)

Следствие потребовало от Никулинского суда Москвы заочно арестовать журналистку Татьяну Фельгенгауэр (настоящая фамилия – Шадрина) (внесена в реестр иноагентов в России) по делу о нарушении деятельности иноагентов. Это следует из карточки дела в суде, передает ТАСС.

В конце сентября стало известно о возбуждении уголовного дела против Фельгенгауэр. По версии СМИ, дело было возбуждено по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента". По этой статье ей грозит до 2 лет лишения свободы, если она признает свою вину.

Следователи установили, что 17 января 2024 года она разместила в своем телеграм-канале запись без плашки своего статуса иноагента. В мае 2023 года суд уже оштрафовал журналистку на 30 тысяч рублей за публикацию видео "Богатые тоже прячут", в котором также не было соответствующей маркировки. Второй раз ее оштрафовали в декабре 2023 года.

