Напавший на ведущую "Эха Москвы" изучает в психбольнице школьные предметы

14 декабря, 15:59
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Борис Гриц, проходящий психиатрическое лечение за нападение на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, занимается иностранными языками и математикой, рассказал Агентству "Москва" адвокат Игорь Зубер.
По словам адвоката, никаких проблем и жалоб по условиям содержания у Грица нет. Он ждет своей передачи на лечение в Израиль, процедура по согласованию находится в активной стадии.
Сейчас мужчина проходит психиатрическое лечение в медучреждении в Чеховском районе Подмосковья.
В мае Грица признали невменяемым. Пресненский суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительные меры медицинского характера.
Гриц напал на журналистку в октябре 2017 года. Он проник в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате, подошел к Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею.
Журналистку доставили в НИИ имени Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
На суде Гриц сообщил, что у него была длительная телепатическая связь с Фельгенгауэр, в результате которой у него развилась личная неприязнь к радиоведущей.
Мужчина частично признал вину и заявил, что не хотел убивать журналистку.
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