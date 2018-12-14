Напавший на ведущую "Эха Москвы" изучает в психбольнице школьные предметы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Борис Гриц, проходящий психиатрическое лечение за нападение на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, занимается иностранными языками и математикой, рассказал Агентству "Москва" адвокат Игорь Зубер.

По словам адвоката, никаких проблем и жалоб по условиям содержания у Грица нет. Он ждет своей передачи на лечение в Израиль, процедура по согласованию находится в активной стадии.

Сейчас мужчина проходит психиатрическое лечение в медучреждении в Чеховском районе Подмосковья.

В мае Грица признали невменяемым. Пресненский суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительные меры медицинского характера.

Гриц напал на журналистку в октябре 2017 года. Он проник в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате, подошел к Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею.

Журналистку доставили в НИИ имени Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

На суде Гриц сообщил, что у него была длительная телепатическая связь с Фельгенгауэр, в результате которой у него развилась личная неприязнь к радиоведущей.

Мужчина частично признал вину и заявил, что не хотел убивать журналистку.