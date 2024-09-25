ТАСС: СКР возбудил дело против Фельгенгауэр за нарушение закона об иноагентах

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko (Татьяна Фельгенгауэр признана в России иноагентом)

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналистки Татьяны Фельгенгауэр (Шадрина) (признана в РФ иноагентом), пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Дело возбуждено по статье 33.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента"). По этой статье ей грозит до 2 лет лишения свободы, если она признает свою вину.

Следователи установили, что 17 января 2024 года она разместила в своем телеграм-канале запись без плашки своего статуса иноагента. В мае 2023 года суд уже оштрафовал журналистку на 30 тысяч рублей за публикацию видео "Богатые тоже прячут", в котором также не было соответствующей маркировки. Второй раз ее оштрафовали в декабре 2023 года.

Ранее российский Минюст объявил иностранным агентом комика Данилу Поперечного. Указывалось, что он распространял фейки, направленные на очернение образа РФ. Также причиной внесения в список стало создание и распространение информации для других иностранных агентов и получение поддержки со стороны иностранного источника.

