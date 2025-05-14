Суд не стал рассматривать жалобу Муратова на отмену статуса иноагента

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV (Дмитрий Муратов признан в России иноагентом)

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы бывшего главного редактора "Новой газеты" (признана нежелательной организацией в РФ) Дмитрия Муратова (признан в России иноагентом), в которой он оспаривал свой статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно судебным документам, Муратову отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании. Бывший главред получил статус иноагента за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками и предоставлении ему различной помощи с их стороны.

Ранее Муратов покинул Россию. Это произошло после допроса по уголовному делу в отношении его бывшего зама Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом).

Мартынова заочно арестовали по делу об организации деятельности нежелательной организации, позже его объявили в международный розыск. Причиной расследования послужила работа мужчины в нежелательном в РФ издании "Новая газета. Европа" и в их проекте "Свободный университет", признанном еще одной нежелательной организацией.