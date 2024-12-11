ТАСС: экс-главред "Новой газеты" Муратов покинул РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Дмитрий Муратов признан в России иноагентом)

Бывший главред "Новой газеты" (признана нежелательной организацией в РФ) Дмитрий Муратов, признанный в РФ иноагентом, покинул страну, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Это произошло после допроса Муратова по уголовному делу в отношении его бывшего зама Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом), указал собеседник издания.

Мартынова ранее заочно арестовали по делу об организации деятельности нежелательной организации, позже его объявили в международный розыск. Причиной расследования послужила работа мужчины в нежелательном в РФ издании "Новая газета. Европа" и в их проекте "Свободный университет", признанном еще одной нежелательной организацией.

