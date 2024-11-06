Суд заочно арестовал экс-замглавреда "Новой газеты" Мартынова

Фото: vk.com/kmartynov (Кирилл Мартынов признан в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главного редактора "Новой газеты" ("Новая газета – Европа" признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова (внесен в реестр иноагентов в РФ) по статье об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мартынова К. К. удовлетворено", – говорится в сообщении.

В отношении экс-замглавреда заведено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ ("Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России"). Причиной для этого стала его работа в издании в проекте "Свободный университет" (Briva Universitate), деятельность которого также признана нежелательной в РФ.

Кроме того, Мартынов объявлен в международный розыск.

По данным СМИ, Мартынов связан с еще одной нежелательной в РФ организацией – Международным центром имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars, США).

В июне прошлого года Минюст России признал нежелательной на территории РФ деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) "Новая газета – Европа", созданной в 2022 году журналистами "Новой газеты". Генпрокуратура также признала деятельность организации в РФ нежелательной.

