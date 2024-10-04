Минюст внес украинскую НПО "Фонд 24.02" в реестр нежелательных в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России, украинскую "Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что организация попала в перечень на основании решения российской Генпрокуратуры РФ от 18 сентября этого года.

Ранее Минюст внес в этот перечень польский телеканал Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite) "Белсат" ("Белсат ТВ", "Белорусское спутниковое"). Организацию включили в список на основании решения Генпрокуратуры РФ от 11 сентября.

До этого международная гуманитарная организация "Врачи без границ" заявила, что больше не будет работать в России. Это произошло после решения Минюста исключить российский филиал MSF из реестра представительств иностранных НПО. Руководитель программ MSF в России отметил, что организация оказывала помощь разным регионам РФ.