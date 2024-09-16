"Врачи без границ" заявили о прекращении деятельности в РФ после решения Минюста

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Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" заявила на своем сайте, что больше не будет работать в России. Это произошло после решения Минюста РФ исключить российский филиал MSF из реестра представительств иностранных НПО. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В своей работе наша организация руководствуется принципами независимости, беспристрастности и нейтралитета, а также медицинской этикой", – отметил руководитель программ MSF в России.

Он также напомнил, что организация за все 32 года работы в стране оказывала помощь разным регионам РФ, в том числе Москве, Санкт-Петербургу, Кемеровской области и Северному Кавказу. Последние проекты были связаны с деятельностью организации в Архангельской и Ивановской областях, а также в Белгороде и Ростове-на-Дону.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской организации Belsat, в том числе Belsat TV и Belarusian Satellite. Организация необоснованно обвиняла Москву в агрессии против Киева, а также публиковала сюжеты, где указывала на якобы оккупацию территорий Украины и утверждала о нелегитимности вхождения в состав РФ новых регионов, уточняли в ведомстве.

