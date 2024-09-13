Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую организацию Belsat

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской организации Belsat, в том числе Belsat TV и Belarusian Satellite. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный телеканал, по информации генеральной прокуратуры, создан на базе соглашения МИД Польши и АО "Польское телевидение", с помощью которых и финансируется Belsat. Вещание в спутниковом и цифровом форматах осуществляется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках, а аудиторией телеканала являются жители Белоруссии и России.

В ведомстве указали, что Belsat преподносится создателями как источник якобы непредвзятой и независимой информации, продвигающий демократические ценности и развития гражданского общества. Однако на самом деле телеканал осуществляет дискредитацию политики российских властей, создает негативный образ России и выступает с критикой интеграционных процессов в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии.

Кроме того, с начала СВО враждебная риторика этого телеканала лишь усилилась. Так, Belsat стал делать сюжеты с обвинениями в необоснованной агрессии против Украины в адрес российских властей, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелегитимности вхождения в состав РФ Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

При этом, по информации ведомства, телеканал активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов, и тех, чья деятельность признана нежелательной в России.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США "Фонд Клуни за справедливость", учредителем которой является американский актер Джордж Клуни. По данным ведомства, причиной стала работа фонда, направленная на дискредитацию России.

Уточняется, что организация поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Кроме того, сотрудники публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО, добавили в ГП.

