Генпрокуратура признала нежелательной в РФ НПО "Депутаты мирной России"

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Генпрокуратура РФ (ГП) признала нежелательной в стране деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) "Депутаты мирной России". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ее создали бывшие муниципальные депутаты, сбежавшие из страны после начала СВО, а сейчас они являются резидентами с немецкой "пропиской", подчеркнули в ГП. По информации ведомства, они действуют на деньги разведок Запада и пытаются открывать свои представительства в странах ЕС.

"(Приглашая туда. – Прим. ред.) иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики Российской Федерации", – пишет пресс-служба.

Также "депутаты" выступают на различных конференциях антироссийской направленности, распространяя фейки о государственной власти и поддерживая экстремистские объединения, говорится в сообщении.

Ранее ГП признала нежелательной деятельность в РФ другой немецкой НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра". Представители организации заявляют о продвижении демократии, поддержке европейского единства и талантливой молодежи, но на деле, отмечали в ведомстве, они распространяют материалы, нацеленные на дискредитацию российских властей и их политики.

