Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность "Фонда Клуни за справедливость"

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США "Фонд Клуни за справедливость", учредителем которого является американский актер Джордж Клуни, передает сайт ведомства.

По данным ГП, причиной стала работа фонда, направленная на дискредитацию России. В ведомстве уточнили, что организация поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций.

"Прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость" с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России", – отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, сотрудники публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.

Соответствующую инициативу высказал председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев еще в начале июня. Парламентарий заявил, что призыв фонда арестовывать российских журналистов является объявлением охоты, и Москва не оставит это без ответа.

До этого сотрудница фонда заявляла, что организация собирается добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов в Европе. Она уточнила, что речь идет о "наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них".