Клуни опроверг слова сотрудницы своего фонда о преследовании журналистов РФ

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Американский актер Джордж Клуни опроверг высказывания одного из сотрудников своего фонда о том, что организация намерена добиваться от Евросоюза и Международного уголовного суда (МУС) арестов находящихся за рубежом российских журналистов.

"Что касается недавних сообщений о российских журналистах, то кто-то в нашем фонде оговорился", – заявил актер в социальной сети X.

Актер напомнил, что сам является сыном журналиста, поэтому "Фонд Клуни за справедливость" никогда не стал бы преследовать журналистов, даже если в фонде с представителями СМИ не согласны.

Ранее сотрудница Фонда Клуни сообщила, что организация собирается добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов в Европе. Она уточнила, что речь идет о "наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безумной эту идею. Он рекомендовал журналистам потребовать объяснений у организации.

Председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев после этого выступил с идеей признать в России деятельность Фонда Клуни нежелательной. Парламентарий заявил, что призыв фонда арестовывать российских журналистов является объявлением охоты и Москва не оставит это без ответа.