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В России могут признать деятельность Фонда актера Джорджа Клуни нежелательной. С такой инициативой выступил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Его слова приводятся в телеграм-канале комиссии.

Парламентарий заявил, что призыв фонда арестовывать российских журналистов является объявлением охоты, и Москва не оставит это без ответа.

"Механизмы противодействия незаконным санкциям против наших журналистов и СМИ также предусмотрены нашим законодательством, и они могут быть задействованы в качестве ответных мер", – подчеркнул Пискарев.

Депутат объяснил, что США обеспокоены влиянием российских СМИ, которые имеют отличную от Вашингтона точку зрения. Пискарев обратил внимание, что журналистов обвиняют в пропаганде войны. Однако именно Штаты поставляют оружие Киеву, поощряя обстрелы территорий РФ, добавил он. Глава комиссии назвал призывы Белого дома к миру верхом цинизма.

Ранее сотрудница Фонда Клуни сообщила, что организация собирается добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов в Европе. Она уточнила, что речь идет о "наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безумной эту идею. Он рекомендовал журналистам потребовать объяснений у организации.