Захарова: работа над ответом на запрет вещания трех СМИ РФ в ЕС почти завершена

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Работа над ответом российской стороны на запрет вещания в Евросоюзе трех СМИ из России находится на завершающей стадии. Об этом во время брифинга высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы подготовили наши предложения, <...> я думаю, буквально в ближайшие дни пройдут межведомственные согласования, а дальше мы уже вас ознакомим с результатом", – рассказала дипломат.

Данное заявление стало ее ответом на вопрос журналистов об ответных мерах, которые примет Москва в связи с соответствующим ограничением со стороны Евросоюза.

Решение Совета ЕС о запрете на вещание в странах объединения агентства РИА Новости, "Российской газеты" и "Известий", а также чешского портала Voice of Europe, который, по мнению Еврокомиссии, получает финансирование из России, вступило в силу 17 мая.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял о необходимости разобраться, что именно власти Евросоюза подразумевают под запретом вещания. Он пояснил, что у указанных в соответствующем решении СМИ и так не было вещательной деятельности.

