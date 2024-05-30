МИД Бельгии: ЕС изучает введение пошлин на все сельхозтовары из РФ и Белоруссии

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Евросоюз рассматривает введение запретительных пошлин не только на зерновые культуры, но и на другие продовольственные продукты из РФ и Белоруссии. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле, передает ТАСС.

Предложение о введении аналогичных пошлин на другие продукты поступило от Швеции, уточнила Лябиб. Еврокомиссия с начала спецоперации на Украине регулярно заявляла, что ЕС "не вводит рестрикций против российского аграрного сектора".

О введении запретительных пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии стало известно 30 мая. Тарифы на зерновой импорт увеличат с 1 июля. Эта ограничительная мера не затронет транзит через порты Евросоюза в третьи страны, сказано в заявлении Совета ЕС.