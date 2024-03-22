Песков назвал идею ЕС ограничить импорт зерна недобросовестной конкуренцией

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Предложение об ограничении импорта в Евросоюз зерновых и масличных из РФ и Белоруссии является ярким примером недобросовестной конкуренции. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры", – ответил Песков на вопрос, кто сильнее пострадает в случае принятия ограничений.

Авторы документа из Еврокомиссии в своем пресс-релизе подчеркивали, что повышение пошлин на импорт не повлияет на поставки зерновых РФ и Белоруссии в третьи страны. Тем не менее ввод ограничений позволит лишить Россию источника прибыли.



Как рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в беседе с RT, с проблемами столкнутся скорее сами европейцы. Она уточнила, что некоторым странам придется искать других поставщиков гороха и ржи.



"Если говорить о пшенице, то мы поставляем очень незначительные объемы на рынки стран ЕС", – добавила она.

Основные трудности с горохом, по ее мнению, затронут Испанию. При этом по ржи РФ является одним из основных поставщиков на мировые рынки, поэтому для Москвы в целом мало что поменяется, уверена Тюрина.

"Сегодня у нас устойчивые позиции уже в Африке, в Латинскую Америку растут поставки, в странах Ближнего и Среднего Востока устойчивые позиции", – сказала эксперт.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что решение о возможном повышении таможенных пошлин поможет также избежать дестабилизации европейских рынков. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые тарифы лишь усугубят ситуацию с мировым продовольствием.