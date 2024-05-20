Песков считает необходимым разобраться в вопросе запрета вещания в Евросоюзе СМИ из РФ

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Нужно разобраться, что в Евросоюзе (ЕС) означает запрет вещания СМИ из России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

По его словам, у тех СМИ, которые запретили в ЕС, и так не было вещательной деятельности.

Ранее, 17 мая, Совет ЕС приостановил вещание в странах объединения РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты", а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe.

Согласно соответствующему заявлению Совета , эти СМИ "распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины". На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сказав, что Россия примет ответные меры.

Помимо этого, председатель ГД Вячеслав Володин назвал решение ЕС прекратить вещание российских СМИ политикой двойных стандартов. Он считает, что действия Евросоюза говорят о намерении перекрыть доступ к объективной и достоверной информации.