Bloomberg: ЕС в 14-м пакете санкций планирует запретить странам использовать СПФС

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Евросоюз (ЕС) планирует в новом, 14-м пакете антироссийских санкций запретить своим странам использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которая заменила SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, по состоянию на январь текущего года система действует уже в 20 странах, в том числе Белоруссии, Армении, Таджикистане и Казахстане, что позволяет РФ бесперебойно проводить банковские операции, несмотря на санкции ЕС.

Также, как указано в публикации, в рамках нового пакета антироссийских санкций в ЕС предложили запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование от России.

Более того, ЕС изучает введение запрета на "импорт гелия, марганцевой руды и редкоземельных элементов из России", а также "включение в черный список десятка компаний, в том числе из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции", пишут журналисты. По их словам, ЕС также намерен запретить доступ в свои порты 11 российским судам, участвующим в усилиях РФ по прорыву санкционной блокады.

Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрем анонсировал включение в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения на поставки сжиженного природного газа из России. Такое решение, по его мнению, планируют принять государства ЕС.