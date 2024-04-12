ЕС включил обход и нарушение санкций в перечень уголовных преступлений

Фото: 123RF/lanksv

Евросоюз включил обход и нарушение санкций в перечень уголовных преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В частности, уголовным преступлением во всех государствах – членах ЕС будет считаться помощь в обходе запрета на поездки в страны Европейского союза лицам, находящимся в санкционных списках, а также торговля подсанкционными товарами или ведение запрещенной финансовой деятельности.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что в настоящий момент Евросоюз работает над новым пакетом антироссийских санкций. Он отметил, что новый пакет ограничений должен быть согласован весной и включить большой список санкций с сильным уклоном на борьбу против их обхода.

До этого СМИ сообщали о том, что Китай, Индонезия и Саудовская Аравия просят ЕС отказаться от конфискации замороженных активов России. Уточнялось, что эти государства испытывают беспокойство, что подобный шаг "создаст прецендент" для конфискации активов других стран.