Поставки российского газа в страны ЕС достигли максимума с августа – "Ведомости"

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Экспорт российского газа в Евросоюз и Молдавию в марте 2024 года вырос на 26 процентов к уровню марта прошлого года. Об этом со ссылкой на данные "Газпрома" сообщает газета "Ведомости".

Экспорт российского газа составил 2,74 миллиарда кубометров, что является максимальным уровнем с августа 2023 года, когда экспорт газа за месяц составил 2,84 миллиарда кубометров.

Отмечается, что поставки в марте превышают поставки в зимние месяцы на 4–9 процентов. Россия поставляет газ в Европу по двум маршрутам – транзитом через Украину и по одной из двух ниток газопровода "Турецкий поток".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна готова к транзиту газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран. Украинский премьер сообщил, что сам Киев вести переговоры с Москвой не планирует, но готов обсудить это со странами ЕС.