Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 04:27

Экономика
Главная / Новости /

Поставки российского газа в страны ЕС достигли максимума с августа – "Ведомости"

Поставки российского газа в страны ЕС достигли максимума с августа

Фото: depositphotos/63ru78

Экспорт российского газа в Евросоюз и Молдавию в марте 2024 года вырос на 26 процентов к уровню марта прошлого года. Об этом со ссылкой на данные "Газпрома" сообщает газета "Ведомости".

Экспорт российского газа составил 2,74 миллиарда кубометров, что является максимальным уровнем с августа 2023 года, когда экспорт газа за месяц составил 2,84 миллиарда кубометров.

Отмечается, что поставки в марте превышают поставки в зимние месяцы на 4–9 процентов. Россия поставляет газ в Европу по двум маршрутам – транзитом через Украину и по одной из двух ниток газопровода "Турецкий поток".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна готова к транзиту газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран. Украинский премьер сообщил, что сам Киев вести переговоры с Москвой не планирует, но готов обсудить это со странами ЕС.

Евросоюз увеличил импорт российских удобрений вместо закупок газа

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика