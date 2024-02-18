Мадрид и Брюссель стали главными покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году

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Испания и Бельгия стали главными покупателями из Европы сжиженного природного газа РФ по итогам 2023 года, на эти государства пришлось почти три четверти всех поставок в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Так, Мадрид в 2023 году купил свыше 40% всего поставленного Россией сжиженного природного газа – 5,24 миллиарда кубометров. Это на 5% больше, чем в 2022-м. На втором месте расположился Брюссель с долей в 30% от европейского импорта российского СПГ. Бельгия нарастила закупки в 1,7 раза, до 3,82 миллиарда кубометров.

Третьим крупнейшим покупателем стали Нидерланды, но объем их покупок сократился в годовом выражении в 1,9 раза, до 2,1 миллиарда кубометров.

Список по росту закупок СПГ у России возглавила Греция. Согласно статистическим данным, они увеличились в 4,1 раза, до 750 миллионов кубометров. Государство стало четвертым крупнейшим покупателем российского сжиженного газа.

Следом расположилась Португалия, которая нарастила покупки в 1,4 раза и купила по итогу года 390 миллионов кубометров. Вместе с тем небольшие покупки были у Финляндии, Италии, Швеции, Эстонии и Литвы – совокупно около 380 миллионов кубометров.

Ранее стало известно, что поставки СПГ из России во Францию за девять месяцев прошлого года увеличились на 41% в годовом выражении. Как уточнил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников, в 2022-м Москва заняла второе место после Вашингтона в качестве импортера природного газа за счет поставок СПГ.