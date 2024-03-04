На Украине заявили о готовности продолжить транзит газа из РФ при запросе ЕС

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Украина готова к транзиту газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран, сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что инициатива в этом вопросе находится в руках Евросоюза.

"Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени", – цитирует его ТАСС.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что сам Киев вести переговоры с Москвой не планирует, но готов обсудить это с европейскими странами.

25 января в правительстве Украины не подтвердили готовность продлить транзит газа из РФ на 2025 год. При этом в Киеве допустили передачу инфраструктуры в пользование ЕС.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны нет необходимости в транзите газа через Украину в условиях наличия газопровода "Турецкий поток".



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