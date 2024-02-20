Эксперт рассказал об оптимальном для РФ варианте газового транзита через Украину

Фото: 123RF/destinacigdem

Компании "Газпром" выгоднее было бы отказаться от долгосрочного контракта на транзит газа по территории Украины и заняться краткосрочным бронированием мощностей, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Об этом он заявил изданию "Прайм".

Если Киев будет сам распределять мощности газотранспортной системы, то для потребителей ресурса в отношении "Газпрома" ничего не поменяется. Однако главный вопрос в том, будет ли Украина допускать российскую фирму до аукционов.



В любом случае контракт на долгосрочной основе, сказал Белогорьев, не является выгодным для обеих сторон. Киеву важны политические мотивы, а "Газпром", в свою очередь, не может прогнозировать спрос на российский газ, поставляемый в Европу.

До этого в правительстве Украины опровергли готовность государства продлить транзит газа из РФ на 2025 год. Однако там допустили передачу инфраструктуры в пользование Евросоюза. Соглашение заканчивается в конце текущего года.



По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, отсутствие транзита газа через украинскую территорию может спровоцировать изменение логистических цепочек. Тем не менее у РФ есть и другие маршруты для поставок ресурса, уточнял он.

Ранее указывалось, что сейчас европейские государства пытаются по максимуму наполнить свои газовые хранилища и диверсифицировать поставки. Поэтому ЕС также не планирует продлевать договор о транзите.