В ЕК заявили о работе над полным отказом от поставок газа РФ через Украину

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Еврокомиссия организовала работу над полным отказом от поставок газа из РФ через территорию Украины, в настоящее время их объем составляет порядка 15 миллиардов кубических метров в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Тима Макфи.

Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года, напомнил он. По его словам, Евросоюз продлевать его не планирует.

В настоящий момент российский газ через Украину "продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, небольшие объемы получает Италия", поделился Макфи.

"Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом. Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно", – сказал он.

Представитель комиссии добавил, что ЕК может компенсировать данный объем газа посредством его совместных закупок государств ЕС через Европейскую энергетическую платформу, контролируемую Еврокомиссией.

27 февраля ЕК организовала на этой платформе новый тендер на поставки газа на ближайшие пять лет. Макфи уточнил, что в общей сложности спрос со стороны компаний Европы составил 34 миллиарда кубических метров, при этом предложение международных поставщиков составило 97,4 миллиарда кубометров в год.

Ранее в правительстве Украины не подтвердили готовность продлить транзит газа из РФ на 2025 год. При этом в Киеве допустили передачу инфраструктуры в пользование ЕС.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие транзита газа через Украину может стать причиной изменения логистических цепочек. Однако, продолжил он, у Москвы есть и другие маршруты для поставок ресурса.

В СМИ писали, что в настоящее время страны Европы стараются по максимуму наполнить свои газовые хранилища и диверсифицировать поставки. В этой связи ЕС не намерен продлевать договор о транзите.