Украина опровергла информацию о готовности продления транзита российского газа

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В кабмине Украины опровергли сведения о готовности страны к продлению транзита газа из РФ, однако допустили обсуждение использования своей инфраструктуры с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Пресс-служба правительства сообщила одному из изданий, что контракт на транспортировку газа заканчивается в конце этого года. Киев не намерен договариваться с Москвой и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины заявил своему словацкому коллеге Роберту Фицо, говорится в сообщении.

В украинском правительстве допустили, что страна "может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети".

Ранее СМИ сообщали, что Европа столкнется с негативными последствиями отказа украинских властей от транзита российского газа. Профессор Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова указала, что такое решение спровоцирует рост цен и приведет к вынужденному перемещению производства. С ее слов, от 5 до 10% промышленных мощностей Германии могут навсегда переехать за рубеж.

Кроме того, специалист по энергетической политике Немецкого института экономики Мальте Кюпер заметил, что повышение цен в одной европейской стране ведет к росту стоимости в других государствах ЕС.

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