Эксперт предрек серьезные последствия разрыва договора РФ и Украины о транзите газа

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Разрыв договора о транзите газа между РФ и Украиной станет причиной резкого роста цен на газовом рынке в мире. Об этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в интервью "Ленте.ру".

"Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен", – подчеркнул он.

По его словам, контракт действует до 31 декабря 2024 года.

29 октября на Украине напомнили о прекращении транзита российского газа в Европу. Как уточняли в украинской прессе, Киев не станет продлевать договор.

Глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявлял, что транзит газа закончится сразу, как соглашение прекратит свое действие. Он уточнял, что в настоящее время поставки газа продолжаются лишь из-за европейских партнеров Киева, которые пользуются российским газом.