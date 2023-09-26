В ГП РФ обвинили Европу в отказе большинства запросов по взрывам на "Севпотоках"

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Власти Дании, Финляндии, Швеции, Германии и Швейцарии отклонили большинство запросов российской стороны об оказании правовой помощи в рамках расследования подрывов "Северных потоков". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

"С октября 2022 года <...> на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом <...> и иных международных договоров направлены 15 запросов о правовой помощи. В исполнении 13 таких запросов отказано", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в качестве основания для отказа компетентные органы перечисленных стран ссылались в том числе на Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, которая позволяет не выполнять запросы, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности и другим интересам страны.

В ответ Генпрокуратура РФ направила обращения с просьбой о пересмотре отказов. Ведомство указало на тот факт, что страны – участники вышеуказанных конвенций обязаны оказывать максимальное содействие в расследовании деяний, подобных тем, что были совершены в отношении газопроводов.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.



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