США взорвали "Северные потоки", опасаясь потери влияния на ФРГ и Европу – Херш

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Администрация американского лидера Джо Байдена приняла решение о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", боясь потерять влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешевого российского газа. Об этом заявил американский публицист Сеймур Херш.

"Администрация Байдена взорвала трубопроводы, но эти действия не имели ничего общего с победой или прекращением войны на Украине", – написал он в статье, опубликованной на ресурсе Substack.

По его мнению, Америка испугалась, что ФРГ включит поток российского газа, а затем Германия и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние РФ и ее обширных и недорогих природных ресурсов. Это привело бы к потере США первенства в Западной Европе.

Херш со ссылкой на слова чиновника уточнил, что Штаты выбрали для диверсии единственные трубопроводы, по которым могли нанести удар и легко от него откреститься.

Он также отметил, что отчеты об операции по подрыву потоков посылались только главе ЦРУ Уильяму Бернсу, поддерживающему связь с планировавшими теракт и Байденом.

После операции все документы были уничтожены, считает публицист. Подчеркивается, что важная информация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona и не заносилась на компьютер. Так, не осталось никаких улик, заключил Херш, назвав подобное "идеальным преступлением".

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

В феврале 2023 Херш уже представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

Москвичам рассказали, что стало известно о взрывах на "Северных потоках" за год