Сербия хочет нарастить объемы поставок газа из России

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Сербия хочет увеличить объемы поставок газа из России и подземных хранилищ газа. Об этом заявил гендиректор компании Србиягаз и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович в интервью РИА Новости.

"Мы хотим увеличить объем покупаемого в России газа, сейчас это единственный доступный газ", – рассказал он.

Баятович сообщил, что в Сербии ожидается рост потребления газа, особенно, если в стране будут построены газовые теплоэлектростанции. По его словам, в их постройке страна хочет сотрудничать с "Газпромом".

Гендиректор компании отметил, что Европа сейчас потеряла преимущество, которое получала от дешевого газа из России и движется к деиндустриализации. По его мнению, ЕС стал американским вассалом, а компании из Европы теперь уходят в США или Китай.

Ранее сербский лидер Александр Вучич отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа. По его мнению, на рынке энергоносителей в Европе "происходят странные вещи".

В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали отметили, что решение властей Болгарии увеличить плату за транзит газа из РФ наносит вред энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".



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