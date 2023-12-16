16 декабря, 07:36Экономика
Сербия хочет нарастить объемы поставок газа из России
Фото: 123RF/destinacigdem
Сербия хочет увеличить объемы поставок газа из России и подземных хранилищ газа. Об этом заявил гендиректор компании Србиягаз и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович в интервью РИА Новости.
"Мы хотим увеличить объем покупаемого в России газа, сейчас это единственный доступный газ", – рассказал он.
Баятович сообщил, что в Сербии ожидается рост потребления газа, особенно, если в стране будут построены газовые теплоэлектростанции. По его словам, в их постройке страна хочет сотрудничать с "Газпромом".
Гендиректор компании отметил, что Европа сейчас потеряла преимущество, которое получала от дешевого газа из России и движется к деиндустриализации. По его мнению, ЕС стал американским вассалом, а компании из Европы теперь уходят в США или Китай.
Ранее сербский лидер Александр Вучич отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа. По его мнению, на рынке энергоносителей в Европе "происходят странные вещи".
В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали отметили, что решение властей Болгарии увеличить плату за транзит газа из РФ наносит вред энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".
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