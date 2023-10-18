Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит газа РФ

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На рынке энергоносителей в Европе "происходят странные вещи". Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич, отреагировав на введение Болгарией акциза на транзит российского газа. Его слова передает агентство "Танюг".

"Газ и нефть опять подскочили. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить", – отметил он на саммите "Один пояс, один путь" в КНР.

По словам президента Сербии, запасов дизеля в стране хватит на 65 дней, а нефти – на 73 дня. Газа в хранилищах осталось примерно в размере 700 миллионов кубометров.

"Если нам кто-то перекроет поставки газа, у нас будут проблемы. Но мы подготовлены лучше других", – подчеркнул Вучич.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали отметили, что решение властей Болгарии увеличить плату за транзит газа из РФ наносит вред энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".

Ранее премьер-министр Сербии Радован Вишкович сообщил, что республика намерена до конца текущего года подписать договор о долгосрочных поставках российского газа. Он отметил, что Сербия получила соответствующее подтверждение во время встречи с вице-премьером России Александром Новаком. На данный момент процесс находится на этапе переговоров, добавил Вишкович.

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