Республика Сербская хочет подписать договор о поставках газа РФ до конца года

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Республика Сербская намеревается до конца текущего года подписать договор о долгосрочных поставках российского газа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на премьер-министра республики Радована Вишковича.

Он отметил, что Республика Сербская получила соответствующее подтверждение во время встречи с вице-премьером России Александром Новаком. На данный момент процесс находится на этапе переговоров, добавил Вишкович.

Ранее Александр Новак заявил, что на встрече с председателем правительства Республики Сербской Радованом Вишковичем обсудил возведение газопровода в республику, однако по срокам решения пока нет.

До этого сообщалось, что президент Республики Сербской Милорад Додик собирается приехать в Россию в ноябре. После него РФ также планируют посетить депутаты республики.