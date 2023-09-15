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01:38

Политика

Президент Республики Сербской Милорад Додик планирует посетить Россию в ноябре

Фото: kremlin.ru

Глава Республики Сербской Милорад Додик собирается осенью приехать в Россию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя республики в РФ Душко Перовича.

Он уточнил, что визит планируется в начале ноября. После Милорада Додика Россию также планируют посетить депутаты Республики Сербской, в конце ноября – начале декабря.

Ранее Милорад Додик заявил, что представители британских спецслужб в Сербии ведут активную работу по свержению президента страны Александра Вучича.

До этого президент Республики Сербской сообщил, что рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Он отметил, что Баня-Лука уважает Москву и будет уважать ее требования.

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