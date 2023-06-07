Милорад Додик заявил о попытках британских спецслужб свергнуть Вучича с поста президента

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Представители британских спецслужб в Сербии ведут активную работу по свержению президента страны Александра Вучича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова президента Республики Сербской Милорада Додика.

По его словам, британцы являются вдохновителями и производителями беспорядков и уличных протестов в Сербии, цель которых заключается в свержении Вучича с поста лидера страны.

Додик добавил, что злоупотребления трагедиями не прекратятся до тех пор, пока в Белграде не будет уничтожен эпицентр иностранной разведки.

Ранее миссия НАТО в Косове и Метохии сообщала об усилении своего присутствия в четырех муниципалитетах на севере Косова. Отмечалось, что это делается для снижения риска эскалации.

29 мая протестующие собрались перед зданиями органов местной власти и потребовали отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Представители KFOR атаковали их, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Позднее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители KFOR не защитили сербов. По словам Вучича, косовский сотрудник спецназа открыл огонь из автомата Калашникова по сербам.

Протестующие на севере Косова сербы развернули 250-метровый национальный флаг