Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косове

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Силы контингента НАТО в Косове и Метохии (KFOR) заблокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края, перед кордонами массово протестуют местные сербы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Они собрались перед зданиями органов местной власти и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток скопились военнослужащие KFOR со средствами для разгона демонстраций.

Самая напряженная обстановка наблюдается в Звечане. Там толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета, однако ее остановила полиция.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти Белграда организуют экстренное заседание Совбеза Сербии на фоне обострившейся ситуации в Косове. Вучич обратил внимание на осуждение действий Косова властями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции, однако заявил, что, несмотря на это, "албанцам дали доделать дело".

После сообщений о том, что специальная полиция премьера непризнанного Косова Альбины Курти совершает против сербского народа в Звечане, Зубином-Потоке и Лепосавиче насильственные действия, Сербия отправила к административной линии армию.