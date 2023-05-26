Вучич заявил о планах провести экстренное заседание Совбеза Сербии по ситуации в Косове

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Власти Белграда организуют экстренное заседание Совбеза Сербии на фоне обострившейся ситуации в Косове. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич.

"Они сознательно ждали того дня, когда значительное количество мужчин с севера Косова и Метохии прибудет в Белград, чтобы атаковать муниципальные здания в Зубин-Потоке, Звечане и Лепосавиче", – цитирует его ТАСС.

Вучич обратил внимание на осуждение действий Косова властями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции, однако заявил, что несмотря на это "албанцам дали доделать дело".

После сообщений о том, что специальная полиция премьера непризнанного Косова Альбины Курти совершает против сербского народа в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче насильственные действия, Сербия отправила к административной линии армию.

По последним данным, в результате столкновений с полицией пострадали десять сербов.

