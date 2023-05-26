В США осудили действия Косова по захвату зданий городских администраций

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Действия Косова по захвату зданий городских администраций обострили напряженность с властями Сербии, подорвав усилия по нормализации их отношений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты решительно осуждают действия правительства Косова, направленные на получение силового доступа к муниципальным зданиям на севере края, действия, предпринятые вопреки рекомендациям Соединенных Штатов и европейских партнеров Косова", – цитирует дипломата ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что подобные действия не останутся без внимания США. Они повлияют на двусторонние отношения между американскими властями и правительством Косова.

До этого СМИ сообщили, что президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косове. В Минобороны Сербии заявили о выдвижении армии в направлении административной линии с Косовом и Метохией.

В Косове, как сообщалось, специальная полиция премьера Альбины Курти совершает против сербского народа в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче насильственные действия. По информации СМИ, в результате столкновений пострадали около 10 сербов.

