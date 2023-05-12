В МИД РФ заявили, что ЕС не может быть эффективным посредником между Сербией и Косово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Евросоюз не может выступать эффективным посредником между Белградом и Приштиной, поскольку продвигает идею об отрыве части территории от Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"(В ЕС. – Прим. ред.) ратуют на словах за территориальную целостность государств, а на деле продвигают отрыв части территории от Сербии. При таких раскладах ни о какой объективности или эффективном посредничестве речи быть не может", – цитирует ее ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и Приштина во время переговоров в Охриде достигли соглашений в нескольких пунктах по плану Запада для Косова. За Приштиной закрепили обязательство по формированию сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии. При этом, как тогда уточнил Вучич, вопрос, будет ли Приштина выполнять его, остается открытым.

До этого Вучич сообщал, что Сербия готова обсуждать план ЕС по Косово, но без упоминания независимости самопровозглашенной республики. Он подчеркнул, что пока является президентом Сербии, не станет подписывать документ о независимости Косова.

