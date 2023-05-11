В МИД Сербии заявили, что Белград не будет вводить санкции против России

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Белград не будет вводить санкции в отношении российской стороны по политическим, человеческим и моральным причинам. Об этом рассказал первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в эфире Prva TV.

"Мы еще в первые дни конфликта объявили решение Совета безопасности (Сербии. – Прим. ред.), что мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины по принципиальным причинам, так как это принцип, который должен действовать для всех стран", – заявил глава МИД.

Вместе с этим он подчеркнул, что по политическим, экономическим, человеческим и моральным причинам Белград не присоединился к странам, которые ввели ограничения в отношении РФ. Дачич напомнил, что когда-то Сербия и сама была жертвой санкций.

При этом, подчеркнул министр, власти привыкли к регулярному давлению со стороны Запада. По мнению главы МИД, так представители западных государств "отрабатывают свою зарплату". Дачич назвал позицию Сербии по отношению к России деликатной. Запад, отметил он, желает, чтобы у всех стран было одинаковое отношение к Москве.

Ранее сербский лидер Александр Вучич рассказал, что представители западных государств во время встреч с ним вне зависимости от темы разговора начинают требовать ввести антироссийские санкции. Президент поделился, что Белграду до сих пор удается соблюдать решения своего Совета нацбезопасности и не вводить ограничения против Москвы.