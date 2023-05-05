Вучич назвал повторное нападение в Сербии покушением на всю страну

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Вооруженное нападение в Младеноваце под Белградом в Сербии после стрельбы в школе является покушением на всю страну. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

"Повторное массовое преступное нападение, после стрельбы в наших детей, на каждого, кто случайно оказался... это нападение на всю страну", – цитирует его РИА Новости.

Утром 3 мая 13-летний подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда. Школьник был вооружен двумя пистолетами и имел при себе три коктейля Молотова. Он застрелил девять человек, из которых восемь были детьми. Еще семь человек, находившихся в момент ЧП в здании, получили ранения.

В ночь на 5 мая в Сербии произошла еще одна трагедия. Мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия на ходу из машины в селе Дубона в муниципалитете Младеновац под Белградом. Жертвами ЧП стали восемь человек, еще 13 пострадали.

В поисках 21-летнего стрелка были задействованы порядка 600 сотрудников сербского МВД. В регионе объявили план "Вихрь". Мужчину задержали в районе города Крагуевац под Белградом.



Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в селе в Сербии – СМИ