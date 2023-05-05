В Сербии задержали радикала по подозрению в подготовке теракта – СМИ

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Сотрудники правоохранительных органов Сербии при содействии Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) задержали сторонника радикального движения по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает издание "Вечерние новости".

"По обоснованному подозрению в подготовке теракта координированными действиями БИА и МВД утром в 10:00 (11:00 по московскому времени) задержан Армин Алибашич, член экстремистского движения из города Нови-Пазар", – говорится в сообщении.

По информации портала, мужчина переехал в Белград в 2022 году. В социальных сетях он размещал призывы радикального и угрожающего содержания, а также видеоролики, на которых стреляет в тире из разных видов оружия.

До этого в Сербии задержали стрелка, убившего 8 человек. Мужчина стрелял из автоматического оружия на ходу из машины в селе Дубона в муниципалитете Младеновац под Белградом. Порядка 14 человек получили ранения и травмы.

