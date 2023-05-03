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Устроивший стрельбу в школе в Белграде подросток не понесет уголовного наказания, пишет газета "Вечерне новости".

В издании отметили, что подростку еще не исполнилось 14 лет. Согласно закону о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите, школьнику не грозит уголовная ответственность.

Предварительно, отца мальчика задержали на 48 часов по подозрению в совершении преступления против общественной безопасности.

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич заявил, что подростка поместят в психиатрическую больницу.

"Подросток будет помещен в клинику в особый отдел нейропсихиатрии. Его отец, который, очевидно, хранил оружие не должным образом, даже с учетом того, что имел все необходимые документы, задержан. В полицию доставлена и его мать", – передает ТАСС слова лидера Сербии.

Вучич подчеркнул, что день 3 мая стал наиболее тяжелым в современной истории сербского государства.

Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Врачар, утром 3 мая. Жертвами открывшего стрельбу в здании стали 9 человек, еще 7 получили травмы и ранения.

Позже сообщили, что при задержании семиклассника у него обнаружили два пистолета и три коктейля Молотова. Предполагается, что в момент совершения преступления подросток находился в состоянии наркотического опьянения.



Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии