Не менее девяти человек погибли при стрельбе в школе в Сербии – СМИ

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Жертвами стрельбы в школе в Белграде в Сербии стали минимум девять человек. Об этом сообщает сербское издание "Вечерние новости" со ссылкой на осведомленные источники.

Четырнадцатилетний подросток нанес смертельное ранение охраннику и еще восьмерым сверстникам, сообщает издание.

По информации источников портала, в момент происшествия ученик находился в состоянии наркотического опьянения. При этом ранее за ним не замечали особенностей в поведении: он был примерным учеником и является сыном медиков.

Стрельба произошла в образовательном учреждении района Врачар. Стрелок является учеником 7-го класса этой же школы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.