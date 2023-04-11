Стрельба произошла в Вашингтоне

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В Вашингтоне в США произошла стрельба. Об этом местная полиция сообщила в своем аккаунте в Twitter.

По словам очевидцев, есть пострадавшие. Стрельба произошла в восточной части столицы США. Горожан попросили не предпринимать каких-либо действий, а связываться с 911.

Правоохранители не раскрыли каких-либо подробностей о пострадавших. Однако в социальных сетях курсирует версия, согласно которой после стрельбы травмы получили не менее четырех человек. Также уточняется, что происшествие могло случиться у похоронного бюро Stewart Funeral Home.

Полиция перекрыла близлежащие улицы. По данным правоохранителей, стрельба также произошла в нескольких кварталах от инцидента. Сейчас полиция ищет скрывшуюся с территории происшествия зеленую машину. При этом нет точной информации, связаны ли эти происшествия между собой.

Накануне в США также произошел инцидент со стрельбой. Злоумышленник открыл огонь в одном из банков Луисвилля. В результате происшествия погибли пятеро человек.

Заместитель начальника местной полиции Пол Хамфри рассказал, что стрельбу мог начать действующий или бывший сотрудник этой кредитной организации. Преступника нейтрализовали в ходе перестрелки. Во время нее пострадали двое полицейских.

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