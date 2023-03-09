Удерживаемого вооруженным мужчиной ребенка в Нижневартовске освободили

Фото: телеграм-канал "ЧП Нижневартовск | Происшествия"

Правоохранительные органы в Нижневартовске освободили ребенка, которого ранее в четверг удерживал в квартире вооруженный мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МВД.

"Предварительно, с ребенком все хорошо. Он не пострадал и освобожден в результате переговоров", – рассказали в ведомстве.

Сам стрелок в настоящее время задержан, его везут в отделение полиции. Следственный комитет между тем в связи со случившимся возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, а также о посягательстве на жизнь правоохранителя.

В беседе с "Газетой.ру" сосед мужчины рассказал, что тот раньше работал с детьми, никаких происшествий с ним не было и люди отзывались о нем хорошо.

"Я с 2020 года в этом доме живу, никаких происшествий не было до этого, с ним связанных. Еще он с детьми работал и отзывы хорошие о нем, в группе написали. Он какой-то частный предприниматель", – сказал собеседник издания.

Также местный житель поделился другими подробностями. В частности, он уточнил, что жильцов дома эвакуировали в школу № 42, никто не пострадал, но кому-то стало плохо. Кроме того, помимо ребенка трех лет, который в момент инцидента находился с мужчиной в квартире, у того есть дочь. Тем не менее собеседник газеты не смог сказать, где она была в тот момент.

Утром 9 марта стало известно, что в квартире одного из домов Нижневартовска местный житель в неадекватном состоянии забаррикадировался в квартире. Он удерживал ребенка и угрожал покончить с собой.

При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь квартиры мужчина выстрелил из балкона в воздух. Позже появилась информация о том, что квартира, в которой находился стрелок, могла быть заминирована. Жителей ближайших домов эвакуировали.



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