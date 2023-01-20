04:57Происшествия
Мужчина устроил стрельбу с балкона жилого дома в грузинском Сагареджо
Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
Пять человек погибли и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в грузинском городе Сагареджо. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.
По данным ведомства, мужчина 1974 года рождения открыл огонь с балкона одного из жилых домов.
"В результате чего четыре человека погибли <...>. Обвиняемый также открыл огонь по вызванным на место [происшествия] сотрудникам министерства внутренних дел, в результате чего один из них скончался", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на место ЧП были направлены дополнительные наряды полиции и спецподразделения МВД. В ведомстве уточнили, что стрелок покончил с собой.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина в ходе конфликта на бытовой почве устроил стрельбу из травматического пистолета. Инцидент произошел около заведения общественного питания на улице Неверовского. Несколько человек были ранены. Стрелка задержали.
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