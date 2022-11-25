Стрелявший из окна дома житель Владивостока сам пришел в полицию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Житель Владивостока, который устроил стрельбу из окна жилого дома, добровольно пришел в полицию. Видео со стрельбой ранее распространилось в соцсетях. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД РФ по Приморскому краю.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий личность героя видеозаписи была установлена. После распространения видео в социальных сетях приморец самостоятельно явился в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчина 1988 года рождения пояснил, что видео носило развлекательный характер и было снято примерно 3,5 года назад. По его словам, выстрел был осуществлен из охолощенного оружия.

"Тогда же видео и было распространено в кругу знакомых", – говорится в сообщении.

В УМВД РФ уточнили, что проверка продолжается.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный производит несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие. Съемка проводилась внутри квартиры.

В правоохранительных органах сообщили, что на место происшествия выехали сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на севере Москвы. В результате один человек был ранен. Стрелка задержали по горячим следам.

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