Мужчина устроил стрельбу и ранил человека на севере Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на Солнечногорской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает РИА Новости.

По предварительным данным, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Предполагаемого стрелка задержали по горячим следам.

"<...> мужчина 1977 года рождения доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Крымске. Нападавшим оказался местный житель Владимир Жиров. После совершения преступления он покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным из картотеки Крымского районного суда, незадолго до происшествия Жиров проиграл дело об имуществе.

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